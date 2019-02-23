Джано Ананидзе перевел деньги на лечение 18-летней грузинской футболистки

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение юной грузинской футболистки, сообщает "Комсомольская правда". По данным источника, 26-летний игрок откликнулся на публикации в социальных сетях, где собирали средства на лечение 18-летней футболистки грузинской команды "Мартве" Нино Гургенидзе. Он одним переводом закрыл весь сбор.

Девушка тяжело заболела, и ей требуется операция в Германии.

Напомним, Джано Ананидзе подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона, в Самаре он находится в аренде из "Спартака".