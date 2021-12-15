Дюков об инциденте на матче ЦСКА с «Зенитом»: «Правоохранительные органы были обязаны отреагировать»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу произошедшего после матча ЦСКА — «Зенит», который прошел 28 ноября.

Фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

Фанаты многих команд РПЛ после этого события в знак протеста против действий правоохранительных органов уходили со стадионов во время матчей.

«Что касается событий после матча ЦСКА — Зенит. Там было массовое использование фаеров, это правонарушение, тем более в таком количестве, — сказал Дюков. — У каждого из нас может быть свое отношение к фаерам, возможно, кто-то от них получает эстетическое удовольствие. Но это небезопасно. Даже без открытого огня дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах присутствуют дети и люди с астмой. Это запрещено не только российским законодательством, вы знаете отношение УЕФА и ФИФА к этому. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать.

К сожалению, камеры не работали. Возможно, они были отключены. И в этих условиях для задержания нарушителей были удержаны на трибуне и люди, которые не имели к этому никакого отношения. То, что люди долго стояли на холоде — негативно влияет на репутация нашего футбола. Клубы старались делать все возможное, чтобы люди поскорее отправились домой. Ни РПЛ, ни РФС, ни клубам не нужно, чтобы такое повторялось в будущем.

Для этого проведено много встреч, совещаний, заседание комитета по безопасности. Были также привлечены эксперты, которые сказали, что внешнее вмешательство в работу камер маловероятно. Либо был сбой, либо кто-то из сотрудников их отключил. Мы ждем итогов расследования по этому вопросу. Уверен, все сделают соответствующие выводы.

Камеры отключили для скорейшего введения Fan ID? Давайте дождемся результатов расследования — произошло это само по себе или по чьему-то злому умыслу".