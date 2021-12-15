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В «Спартаке» опровергли слухи о том, что Руй Витория отказывался расторгать контракт с клубом

16:57
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что португальский тренер Руй Витория в жесткой форме отказывался уходить из клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Витория не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении.

«Нет, это неправда. Вся информация — в пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение», — заявил Зеленов в интервью «СЭ».

15 декабря московский клуб объявил о том, что Руй Витория покидает пост главного тренера.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей (9 побед, 6 ничьих и 11 поражений, разница мячей 30-39).

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Артем Калинин все материалы автора

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