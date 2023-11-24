Дьяков: «Еще в начале сезона я говорил, что не надо ждать от «Ростова» того, что было в прошлом сезоне»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает, что совмещение Валерием Карпиным тренерских постов в сборной России и ростовском клубе отражается на результатах «Ростова».

«В том сезоне все было нормально, а в этом пока не очень. Но в последнее время команда стала побеждать, набирать очки. У Карпина большой тренерский штаб. За то время, пока он отсутствует в сборной, есть люди, которые знают его требования. Футболисты явно их выполняют. Не думаю, что за 5-7 дней что-то может случиться. Там молодые ребята, заниматься фигней никто не будет. Какой тренировочный процесс был, такой и будет.

Еще в начале сезона я говорил, что не надо ждать от «Ростова» того, что было в прошлом сезоне (4-е место). Я сказал, что он будет где-то в середине таблицы. Пока чуть ниже. Но я думаю, что «Ростов» поднимется и по итогу сезона будет с 8-го по 10-е место. За выживание не будет бороться», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

После 15 туров «Ростов» набрал 17 очков и занимает 11-е место в чемпионате России.