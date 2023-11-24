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Дьяков: «Еще в начале сезона я говорил, что не надо ждать от «Ростова» того, что было в прошлом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает, что совмещение Валерием Карпиным тренерских постов в сборной России и ростовском клубе отражается на результатах «Ростова».

«В том сезоне все было нормально, а в этом пока не очень. Но в последнее время команда стала побеждать, набирать очки. У Карпина большой тренерский штаб. За то время, пока он отсутствует в сборной, есть люди, которые знают его требования. Футболисты явно их выполняют. Не думаю, что за 5-7 дней что-то может случиться. Там молодые ребята, заниматься фигней никто не будет. Какой тренировочный процесс был, такой и будет.

Еще в начале сезона я говорил, что не надо ждать от «Ростова» того, что было в прошлом сезоне (4-е место). Я сказал, что он будет где-то в середине таблицы. Пока чуть ниже. Но я думаю, что «Ростов» поднимется и по итогу сезона будет с 8-го по 10-е место. За выживание не будет бороться», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

После 15 туров «Ростов» набрал 17 очков и занимает 11-е место в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-rostov-s-karpiny-m-ne-budet-borot-sya-za-vy-zhivanie/
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Ростов
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
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 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
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 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
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9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
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