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Дулаев: «У Скопинцева были проблемы в «Ростове», Карпин постоянно по нему проходился»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как Дмитрий Скопинцев получал замечания от главного тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Тогда еще у меня было все в порядке. Зато у Скопинцева были проблемы, Карпин постоянно по нему проходился. Дима был его любимчиком! Скопа за один выходной мог набрать два-три килограмма. Георгич всегда поражался: «Как профессиональный футболист на такое способен?» — приводит Sport24 слова Дулаева.

Скопинцев выступал за «Ростов» с 2016 по 2019 год. Сейчас защитник играет за московское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-598673-eks-forvard-rostova-karpin-postoyanno-prokhodilsya-po-skopintsevu-iz-za-vesa-kak-futbolist-na-takoye-sposoben
Валерий Карпин
Дмитрий Скопинцев
ФК Ростов
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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 - : -
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