Португальский специалист Руй Витория 15 декабря покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».

Многие ожидали такого решения, но эта новость все равно вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Штабсъ-комиссаръ: «Дураков учить — решетом воду носить».

Ninasuss: «Вот это новость... вот это бомба!!! Не может быть... а за что?»

gan75: «Не повезло Рую, не увидит ФНЛ...»

McGeady: «Спасибо за Кубок Париматч!!!»

Никос69: «С молодых лет и всем сердцем за Спартак! Но на это уже невозможно смотреть!»

Федун, продай Спартак: «Когда там Федун примет официальное решение расстаться со «Спартаком»? А тренеру спасибо за работу, в таком шапито он держался достойно»

Румпельштильцхен: «Ну вот и все. Удачи, Руй. Спасибо за мгновения в ЛЕ и за 1/8. Впереди тебя точно ждет какой-нибудь трофей. Так уж сложилось «ушел из Спартака — выиграл трофей».

КБ Выс: «Через полгода будет та же новость, только в главной роли будет уже другой персонаж и так каждый раз...А Рую спасибо хотя бы за ЛЕ, удачи! Уверен, в ближайшее время возьмет нормальный клуб и выиграет с ним титулы»

Vladcory: «Obrigada Rui! Agora eu desejo que voc? ganhe muitas Copas como Emery!»

Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» 24 мая. В Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 9-е место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.