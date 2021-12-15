«Дураков учить — решетом воду носить». Реакция болельщиков на уход Витории из «Спартака»
Португальский специалист Руй Витория 15 декабря покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».
Многие ожидали такого решения, но эта новость все равно вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
Штабсъ-комиссаръ: «Дураков учить — решетом воду носить».
Ninasuss: «Вот это новость... вот это бомба!!! Не может быть... а за что?»
gan75: «Не повезло Рую, не увидит ФНЛ...»
McGeady: «Спасибо за Кубок Париматч!!!»
Никос69: «С молодых лет и всем сердцем за Спартак! Но на это уже невозможно смотреть!»
Федун, продай Спартак: «Когда там Федун примет официальное решение расстаться со «Спартаком»? А тренеру спасибо за работу, в таком шапито он держался достойно»
Румпельштильцхен: «Ну вот и все. Удачи, Руй. Спасибо за мгновения в ЛЕ и за 1/8. Впереди тебя точно ждет какой-нибудь трофей. Так уж сложилось «ушел из Спартака — выиграл трофей».
КБ Выс: «Через полгода будет та же новость, только в главной роли будет уже другой персонаж и так каждый раз...А Рую спасибо хотя бы за ЛЕ, удачи! Уверен, в ближайшее время возьмет нормальный клуб и выиграет с ним титулы»
Vladcory: «Obrigada Rui! Agora eu desejo que voc? ganhe muitas Copas como Emery!»
Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» 24 мая. В Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 9-е место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.
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