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«Жалко». Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении Витории

17:04
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Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Хм... Жалко», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Ранее «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с Виторией.

51-летний специалист был назначен главным тренером красно-белых 24 мая 2021 года и его соглашение действовало до лета 2023 года.

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Анна Горшкова все материалы автора

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