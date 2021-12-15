«Жалко». Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении Витории
17:04
Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Руя Витории.
«Хм... Жалко», — написала пресс-служба клуба в Twitter.
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