«Жалко». Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении Витории

Московское «Динамо» отреагировало на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Хм... Жалко», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

Хм... Жалко ? — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 15, 2021

Ранее «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с Виторией.

51-летний специалист был назначен главным тренером красно-белых 24 мая 2021 года и его соглашение действовало до лета 2023 года.