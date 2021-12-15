«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера

Португальский специалист Руй Витория покинул должность главного тренера «Спартака», информирует пресс-служба клуба.

Официально: «Спартак» и Руй Витория приняли решение о расставании ??



Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере!



?? Подробнее: https://t.co/TMYIzbf74I pic.twitter.com/EimnT4HOnx — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2021

Витория был назначен главным тренером «Спартака» 24 мая, заключив контракт до лета 2023 года.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей (9 побед, 6 ничьих и 11 поражений, разница мячей 30-39).

Место Витории на посту главного тренера «Спартака» должен занять итальянец Паоло Ваноли.

По информации «СЭ», он прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.

Ранее сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.