«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера
Португальский специалист Руй Витория покинул должность главного тренера «Спартака», информирует пресс-служба клуба.
Витория был назначен главным тренером «Спартака» 24 мая, заключив контракт до лета 2023 года.
Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.
В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей (9 побед, 6 ничьих и 11 поражений, разница мячей 30-39).
Место Витории на посту главного тренера «Спартака» должен занять итальянец Паоло Ваноли.
По информации «СЭ», он прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.
Ранее сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.
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