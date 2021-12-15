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Шварц о новом контракте с «Динамо»: «Зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах?»

17:17
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал заключение нового соглашения с клубом, которое рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в «Динамо», а клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах? Сейчас я счастлив. Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», — приводит слова тренера сайт москвичей.

Немецкий специалист возглавил бело-голубых в октябре 2020 года. Под его руководством динамовцы на данный момент провели 41 матч, в которых одержали 24 победы (59%).

После 18 туров «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-prodlil-kontrakt-s-dinamo

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Иван Шитик все материалы автора

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