Ду Кейрос: «Общаемся с Антони из «МЮ». Он родился в 10 минутах от моего дома»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» рассказал, что знаком с форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони.
— В «Коринтианс» тебе было непросто попасть. Почему сперва ты пошел в «Сан-Паулу»?
— Я все детство играл либо на улице, либо в зале — бегал на паркете. Когда мне было девять, меня заметил человек из «Сан-Паулу». Позвонили, пригласили на просмотр. Неделю шли различные тесты: игры, тренировки. Да, вся семья болела за «Коринтианс», но я воспользовался шансом попасть в «Сан-Паулу». Правда, в 13 лет меня оттуда выгнали: сказали, что не видят прогресса в моей игре. Какое-то время я нигде не числился, но повторилась та же история: на меня обратил внимание скаут «Коринтианса», который пригласил меня на просмотр, и уже там я закрепился.
— В академии «Сан-Паулу» ты занимался с Антони из «Манчестер Юнайтед». Общаешься с ним?
— Антони родился в десяти минутах от того места, где я жил. Мы из одного района, он одного года со мной. Да, мы периодически переписываемся — можем в соцсетях что-то друг другу прокомментировать. Но не более того, — сказал Ду Кейрос «СЭ».
Антони с лета прошлого года выступает за «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 44 матча за манкунианцев, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -