Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов троим игрокам «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси принял участие в челлендже «оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить на улицу в связи с пандемией коронавируса.

В сториз Instagram Дриусси опубликовал видео, на котором чеканит рулон бумаги. Аргентинец бросил вызов трем партнерам по команде: защитникам Эмануэлю Маммане и Йордану Осорио, а также форварду Эмилиано Ригони.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую премьер-лигу. В Сенегале выявлено 27 случаев заболевания.

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