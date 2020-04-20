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Доработает ли Семин до конца сезона? Отвечает председатель совета директоров «Локо»

16:44
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос доработает ли главный тренер команды Юрий Семин до конца сезона.

— Можно ли сказать, что Юрий Семин доработает до конца сезона, когда бы он не завершился?

— Сейчас не готов это обсуждать. На дворе другие задачи, — сказал Мещеряков. (Дмитрий Зимин)

Контракт Семина с «Локо» действует до 31 мая 2020 года. Сезон в РПЛ же, согласно информации на сайте лиги, может возобновиться с середины июня по середину июля.

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