РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Доменико Тедеско: «На днях недомогание почувствовал Баду, проблемы со спиной у Мельгарехо»

10:15
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о том, какая ситуация с травмами в команде.

— Есть ли травмированные?

— В целом все в порядке. Джордан Ларссон получил повреждение в сборной Швеции, которое сейчас долечивает. На днях недомогание почувствовал Баду. Еще проблемы со спиной у Мельгарехо — но возможно, еще до конца этого сбора увидим его на поле. Надеемся, к Катару все окажутся в строю. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13875
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир