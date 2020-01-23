Доменико Тедеско: «На днях недомогание почувствовал Баду, проблемы со спиной у Мельгарехо»
10:15
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о том, какая ситуация с травмами в команде.
— Есть ли травмированные?
— В целом все в порядке. Джордан Ларссон получил повреждение в сборной Швеции, которое сейчас долечивает. На днях недомогание почувствовал Баду. Еще проблемы со спиной у Мельгарехо — но возможно, еще до конца этого сбора увидим его на поле. Надеемся, к Катару все окажутся в строю. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
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