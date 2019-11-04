Доменико Тедеско: «Хотел выпустить Крала, но не смог из-за лимита на легионеров»
21:25
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с отмененной заменой Алекса Крала по ходу матча 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).
— Вы действительно хотели выпустить Крала, но не смогли и-за лимита на легионеров?
— Да, это правда. Все-таки эти условия новые для меня. Я знал об этом правиле, но позабыл о нем во время матча. Хорошо, что у меня есть отличные помощники, которые помогли мне тогда. (Александр Рогулев)
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