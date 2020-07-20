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«Урал» подтвердил отставку Парфенова

12:20
Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Урал».
Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Урал».
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Руководством футбольного клуба «Урал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт «Урала».

Готовить команду к матчу заключительного тура РПЛ против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

Ранее «Урал» проиграла в полуфинале Олимп Кубка России «Химкам» со счетом 1:3. После окончания встречи Парфенов объявил, что намерен подать в отставку.

45-летний тренер возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.

За тур до завершения чемпионата России «Урал» занимает 10-е место, набрав 35 очков.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/dmitrij-parfyonov-pokidaet-ural20

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