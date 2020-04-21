Дмитрий Хохлов: «В нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их снижении нет ничего страшного»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил перспективы продолжения сезона РПЛ-2019/20. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Как отнеслись к новости, что оставшиеся матчи РПЛ могут пройти без зрителей?

— Из двух зол выбирают меньшее. Пока есть возможность доиграть чемпионат, цепляться за нее надо до последнего. Конечно, футбол при пустых трибунах — это ужасно. Но лучше хотя бы так завершить сезон, чем обнулять итоги.

— Есть опасения, что в ближайшее время многие клубы повторят печальную судьбу «Луча» и «Армавира»?

— В премьер-лиге — вряд ли. Вот в ФНЛ и ПФЛ возможно всё. Там еще до эпидемии хватало клубов с серьезными финансовыми проблемами. А уж теперь-то...

— Зарплаты в российском футболе сильно упадут?

— Наверняка. Вы же видите, что творится с ценами на нефть, курсом доллара. Впрочем, в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного.

— Можем остаться без топовых легионеров — Крыховяка, Азмуна, Малкома, Влашича...

— Да, в новых реалиях таких игроков едва ли удастся удержать. Что ж... Будем учиться жить по средствам.

— Какая команда по качеству игры для вас в России сегодня номер один?

— «Ростов». Мне очень нравится то, что делает Карпин. Прошлым летом отказался от схемы 5-3-2 — и команда заиграла в совсем другой футбол! Современный, скоростной, с быстрым переходом из обороны в атаку. Единственный минус — короткая скамейка. Лидерам нет равноценной замены. Если кто-то из-за травм или карточек выпадает, это сразу бьет по результату. (Александр Кружков)

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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