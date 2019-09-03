Дмитрий Хохлов: «Динамо» провело колоссальную работу, чтобы укомплектовать команду»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью клубной пресс-службе оценил трансферную кампанию бело-голубых и признался, что у москвичей сорвалось очень много вариантов с переходами.

— В целом, подводя итог трансферной кампании, — насколько довольны летними приобретениями?

— В этом вопросе важно не количество, а качество новых футболистов. Я — доволен. Многие игроки покинули «Динамо» и это тоже надо учитывать. Команда здорово обновилась. Немного было у нас времени, я еще до первого сбора говорил, что хотелось бы хотя бы ко второму иметь укомплектованный на 70-80 процентов состав. Но, наверное, это было нереально. Фактически мы собрали новую команду и в этом плане процесс у нас несколько затянулся. Футболисты уходили, приходили, ребята находились в разном физическом состоянии, потому что кто-то предсезонные сборы проходил, кто-то нет, кто-то вообще индивидуально работал. Плюс не забывайте про адаптацию. Поэтому эта двухнедельная пауза на матчи сборных нам сейчас очень на руку — можно ребят более-менее к общему физическому знаменателю привести. Более-менее, потому что есть и обратная сторона — часть футболистов уехала в свои национальные команды.

— Много вариантов вообще сорвалось из тех, что планировали?

— Много. Очень много. Не буду говорить какие и по каким причинам, но поверьте мне — работа была проведена колоссальная, чтобы укомплектовать команду. Однако действительно весьма большое количество вариантов по разным футболистам не сложилось.

— Фактически, сейчас у «Динамо» получается перестройка на ходу.

— Так бывает, это футбол. Будем перестраиваться.