Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» мнением о новом тренере красно-белых Паоло Ваноли.

«Как и любого тренера, его будут оценивать по задачам, которые озвучены, и их достижению. Я не знаю ни одного человека, который знаком с ним по работе в России. Может, в Италии он и известный, но в России людей, которые знакомы с его работой, нет. Приехал, будет работать. Все будут внимательно наблюдать за ним. Может, он принесет что-то такое, о чем мы раньше не знали. Наши ожидания — наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды, игры», — сказал Гунько «СЭ».

Также Гунько считает, что цели, поставленные перед Ваноли, возможно достичь.

«Немного ли целей поставили перед тренером? Думаю, все это обсуждалось на совете директоров. Сейчас эти цели были просто озвучены. Представьте, если бы генеральный директор вышел и сказал, что «Спартак» будет бороться за десятку, довольствоваться, что есть 1/8 Лиги Европы. Естественно «Спартак» ставит максимальные цели. На данный момент озвучены те, которые можно достичь. Не знаю, что будет с Ваноли, если он не справится с поставленными задачами», — добавил Гунько «СЭ».

В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.