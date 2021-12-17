«Наши ожидания — наши проблемы». Гунько — о приходе Ваноли в «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» мнением о новом тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Как и любого тренера, его будут оценивать по задачам, которые озвучены, и их достижению. Я не знаю ни одного человека, который знаком с ним по работе в России. Может, в Италии он и известный, но в России людей, которые знакомы с его работой, нет. Приехал, будет работать. Все будут внимательно наблюдать за ним. Может, он принесет что-то такое, о чем мы раньше не знали. Наши ожидания — наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды, игры», — сказал Гунько «СЭ».
Также Гунько считает, что цели, поставленные перед Ваноли, возможно достичь.
«Немного ли целей поставили перед тренером? Думаю, все это обсуждалось на совете директоров. Сейчас эти цели были просто озвучены. Представьте, если бы генеральный директор вышел и сказал, что «Спартак» будет бороться за десятку, довольствоваться, что есть 1/8 Лиги Европы. Естественно «Спартак» ставит максимальные цели. На данный момент озвучены те, которые можно достичь. Не знаю, что будет с Ваноли, если он не справится с поставленными задачами», — добавил Гунько «СЭ».
В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю