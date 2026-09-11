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«Зенит» пошел по пути «Челси». Колонка Казакова об интересной форме аренды в РПЛ

Илья Казаков
Колумнист
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о том, почему клуб-арендатор иногда получает не только игрока, но и деньги за него.

Лучший игрок лета в «Факеле» по голосованию болельщиков — защитник Матвей Бардачев. Лучший футболист воронежцев в последней встрече с «Ростовом» — форвард Александр Кокшаров. Первый — продукт академии «Зенита», второй — «Краснодара». Клубов, которые не только растят молодых для себя, но и интегрируют их в том или ином виде в другие команды.

Из тех юных россиян, кто выступает в аренде, больше внимания сейчас к хавбеку Андрею Касаджикову — тому, кто за несколько месяцев сделал себе имя в «Оренбурге». Но воронежский кейс любопытен не только тем, что «огнеопасные» получили на этот сезон двух талантливых ребят из топ-клубов. Здесь сошлись две разные истории, о которых стоит рассказать подробнее.

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Для начала — небольшой экскурс в прошлое. Двадцать лет назад службу скаутов «Челси» возглавил бывший футболист сборной Нигерии Майкл Эменало. В этом статусе он проработал всего год и перешел на должность технического директора, которую сохранял до 2017-го. За это время лондонцы четырежды выиграли Премьер-лигу, по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Настоящее казалось безоблачным, но Эменало отвечал и за будущее. Именно он первым задумался над тем, как быть с молодыми талантами синих, которые в основной состав пробиться на стадии перехода во взрослый футбол не могли, но потенциально способны сделать это спустя пару лет. Забота о своих воспитанниках? Безусловно, да. Но и об инвестициях клуба в игроков тоже — как не потерять?

Майкл Эменало.
Фото Getty Images

Эменало говорил позже, что посчитал: для профессионального футболиста норма за сезон — это 3000 минут на поле. Набрать их молодому игроку нереально, и тогда нигериец предложил решение, которое стимулировало бы команды второго эшелона арендовать юных восходящих звезд. Здесь нужно выделить одно важное обстоятельство — речь шла исключительно об аренде без права выкупа, когда клуб намерен сохранить и развивать футболиста, оставляя его в своей обойме. В орбите «Челси» имелись другие клубы — например «Страсбур» и «Витесс», там была своя связь, Эменало смотрел на ситуацию шире и предложил платить другим командам за аренду воспитанников лондонцев.

С одной стороны, ситуация выглядела неожиданной — более слабые получали не только игрока, но и деньги. Но с другой — талант получал едва ли не гарантированное место в составе и возвращался через год, окрепнув в условиях взрослой конкуренции. Идея принадлежала не самому «Челси», а ЕСА — ассоциации профессиональных команд, созданной слиянием группы G-14 и форума клубов УЕФА. Но Эменало реализовал ее, пожалуй, успешнее остальных

Так вот, насколько известно, Бардачев, только что получивший вызов в молодежную сборную России, перешел в «Факел» именно на таких условиях. «Зенит» перенял европейскую практику.

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Говорили, что так же, как и чемпион, был готов платить в подобных случаях и «Краснодар». Однако оказалось, что на сегодня это не так. Поступают ли так же другие — те же «Спартак» или «Динамо», где сейчас на скамейке запасных появилась интересная молодежь? Уверяют, что тоже нет. Впрочем, и в подобную аренду никто от них не ушел. А история таких дополнительных платежей, кроме разделенных расходов на зарплату футболиста, — всегда штучная.

В футболе все всегда упирается в детали. Когда игрок уходит в аренду с правом выкупа, как Кокшаров, о дополнительных выплатах от клуба-правообладателя речь не идет — нелепо развивать за деньги футболиста, который может через несколько месяцев тебе уже не принадлежать. Или случай Касаджикова — когда парня хотели взять в аренду несколько команд РПЛ, здесь тоже не было никакого резона тратить дополнительные средства, зная, что он точно станет выходить на поле.

Андрей Касаджиков.
Фото ФК «Оренбург»

Вопрос, как договоришься, какой спрос на игрока, какие гарантии, что он получит место в составе. Тот же «Факел» по Бардачеву имеет четкие параметры оплаты — за число проведенных матчей. В этом случае воронежцы получили не только гарантированное качество, но и фактически трансферный бюджет на летние переходы. Сумма набежит не самая большая, но месяц назад все мы читали, при каких ограниченных ресурсах до зимы будет существовать клуб, так что эта аренда — двойное подспорье.

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Со стороны кажется, что в таких историях проигравших нет: футболист выходит на поле в РПЛ, взявший в аренду получил деньги и человека в стартовый состав, а в аренду отдавший в следующем мае, вероятно, обретет еще одно готового к выступлениям на уровне «Зенита» россиянина.

Может ли стать такая практика повсеместной? Видимо, нет. Но она способна решить одну из вечных проблем больших клубов — как поступить с лучшими из воспитанников, застрявших между «подающими надежды» и «наверное, уже нет».

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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РПЛ
ФК Зенит
Илья Казаков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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6 тур
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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