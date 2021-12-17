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Мампасси: «Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины»

22:39
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Защитник Марк Мампасси прокомментировал переход из «Шахтера» в «Локомотив».

«Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву», — сказал Мампасси в интервью Meta-ratings.com.ua.

В пятницу, 17 декабря, «Локомотив» объявил о подписании 18-летнего украинского защитника. Контракт игрока рассчитан на 5 лет.

В нынешнем сезоне Мампасси на правах аренды выступал за «Мариуполь». Он сыграл 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
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Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

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Ф2 (-1.0)

14%

2.03
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Наполи

1X

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ИТБ1 (1.0)

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Анна Горшкова все материалы автора

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