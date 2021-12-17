Мампасси: «Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины»
Защитник Марк Мампасси прокомментировал переход из «Шахтера» в «Локомотив».
«Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.
Я уже распрощался с одноклубниками по «Мариуполю», пожелал им сохранить «прописку» в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из «железнодорожников» не знаком. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву», — сказал Мампасси в интервью Meta-ratings.com.ua.
В пятницу, 17 декабря, «Локомотив» объявил о подписании 18-летнего украинского защитника. Контракт игрока рассчитан на 5 лет.
В нынешнем сезоне Мампасси на правах аренды выступал за «Мариуполь». Он сыграл 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.
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