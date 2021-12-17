В Венгрии сообщили, что Черчесов станет главным тренером «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавит «Ференцварош», сообщает Index.hu.

По информации источника, Черчесов уже согласовал условия контракта с руководством клуба. Планируется, что его представят в качестве нового главного тренера в начале следующей недели.

В текущем сезоне «Ференцварош» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате Венгрии. От лидирующей команды «Кишварда» они отстают на одно очко.

С 2016 года Черчесов тренировал сборную России. Он покинул пост главного тренера летом 2021 года. Под его руководством команда неудачно сыграла на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе.