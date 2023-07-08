Гафин — о Бальбуэна: «Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее защитника команды Фабиана Бальбуэны.
«Он остается в «Динамо». У него контракт и он будет этот контракт отрабатывать. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно», — сказал Гафин «СЭ».
«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».
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11
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13
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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