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Гафин — о Бальбуэна: «Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее защитника команды Фабиана Бальбуэны.

«Он остается в «Динамо». У него контракт и он будет этот контракт отрабатывать. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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