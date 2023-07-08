Гафин — о Бальбуэна: «Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее защитника команды Фабиана Бальбуэны.

«Он остается в «Динамо». У него контракт и он будет этот контракт отрабатывать. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».