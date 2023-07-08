Гафин — о будущем Шиманьски: «На сегодняшний день сделки нет, есть активные переговоры»
В «Динамо» прокомментировали возможный уход из команды Себастьяна Шиманьски
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал для «СЭ» возможный уход из команды полузащитника Себастьяна Шиманьски. Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к футболисту.
«К футболисту есть интерес со стороны нескольких клубов. На сегодняшний день сделки нет, есть активные переговоры по его трансферу», — сказал Гафин «СЭ».
В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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