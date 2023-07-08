В «Динамо» прокомментировали возможный уход из команды Себастьяна Шиманьски

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал для «СЭ» возможный уход из команды полузащитника Себастьяна Шиманьски. Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к футболисту.

«К футболисту есть интерес со стороны нескольких клубов. На сегодняшний день сделки нет, есть активные переговоры по его трансферу», — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.