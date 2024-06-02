Первый в истории требл «Зенита», миллионы на благотворительность. Как прошел Суперфинал FONBET Кубка России

Последний матч сезона точно порадовал зрителей.

Российский футбольный сезон официально завершился — «Зенит» и «Балтика» подарили захватывающий Суперфинал FONBET Кубка России, который в духе лучшего голливудского фильма держал интригу до самого конца. Сильнее оказались петербуржцы (2:1), которые впервые в истории выиграли требл — ранее в этом сезоне они забрали Суперкубок страны и чемпионат. Всего же команда в шестой раз в истории завоевала национальный Кубок.

«Зенит» празднует победу в Кубке России. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» оформил камбэк с победным мячом в компенсированное время — центральный защитник Нуралы Алип подключился к атаке и головой поразил ворота Евгения Латышонка. До этого в составе сине-бело-голубых отличился его коллега по амплуа Нино, причем бразилец сравнял счет только на 81-й минуте. «Балтика» же вела на протяжении долгого времени благодаря голу Алекса Фернандеса в конце первой половины, но не справилась с чудовищным давлением соперника во втором тайме и совсем немного не дотерпела до серии пенальти.

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Матч традиционно проходил в московских «Лужниках», которые еще за несколько часов до стартового свистка разрывались от праздничного настроения. На входе к стадиону болельщиков встречали многочисленные фан-шопы с различной памятной продукцией — к каждому зрители проявляли серьезный интерес. По словам работников магазинов, чаще всего фанаты покупали атрибутику, посвященную финалу Кубка, далее по популярности вещи с символикой «Зенита» и только потом «Балтики».

Игроки выходят на поле. Фото ФК «Зенит»

Также большое количество актуальных и захватывающих активностей подготовил титульный спонсор турнира, букмекерская компания FONBET. Центром скопления молодежи до матча оказались пространства для панна-футбола — зрители проводили матчи друг против друга на небольших площадках с целью поразить небольшие ворота или прокинуть мяч между ног оппоненту. Параллельно проходил FONFEST, на котором болельщиков заряжали песнями и танцами.

Каждый болельщик мог почувствовать себя Евгением Латышонком или Денисом Адамовым — голкиперами команд. Специально для этого была подготовлена активность «Прыжок вратаря». Здесь желающие могли надеть перчатки и встать в ворота, наполненные поролоном и мягкими шариками. Участник прыгал за мячом, и в этот момент его снимали камеры, которые моделировали фото вратарского прыжка.

Евгений Латышонок спасает «Балтику». Фото ФК «Зенит»

Для приятного времяпрепровождением перед матчем были обустроены удобные зоны для отдыха и перекуса. В них находились столы для настольного футбола и вышибашки. А новые клиенты FONBET могли получить классные бонусы: термокружка, бутылочка, сумка, дождевик или футболка при пополнении счета на 500 рублей, худи — при пополнении от 1000 рублей. Не забыли и о старых клиентах компании — им давался купон на кастомизированную футболку за ставку от 500 рублей.

«Атмосфера чудесная, просто огонь! Все горит, все пылает — как погода, так и настроение. Все улыбаются, всем хорошо. Активности хорошие, локация тоже. Мой прогноз — «Балтика» победит 2:1!» — поделился эмоциями один из болельщиков калининградцев. Немного не угадал.

За несколько минут до стартового свистка центр событий переместился уже на поле, где проходила яркая церемония открытия Суперфинала. Болельщики насладились не только качественными футболом, но и выступлениями знаменитостей. Певец SHAMAN вместе с массовой подтанцовкой выступил с песней «Да», а далее Олег Газманов вместе с детским хором исполнил гимн России.

Кстати, зрителей собралось по-настоящему много — почти 42 тысячи. Важен был каждый из посетивших матч, ведь FONBET умножил число болельщиков на 300 и теперь получившуюся сумму передаст на благотворительность. Вышло немало — 12 532 800 рублей, эту сумму в конце игры продемонстрировали на экране «Лужников». Еще одну акцию провела компания «Яндекс.Еда» — курьер сервиса прямо на поле вручил приз за лучшую подачу Андрею Мостового. Именно с его паса Алип вонзил победный мяч «Зенита».

Нуралы Алип и Нино. Фото ФК «Зенит»

Победителя под песню «Мой новый герой» встречал парад из всех участников турнира — эмблема каждого клуба была нанесена на флаг, которым на поле размахивали участники церемонии. Суперфинал Кубка России получился действительно ярким и красиво завершил один из самых интересных российских футбольных сезонов последних лет. Сумасшедшая интрига и атмосфера праздника — то, по чему болельщики точно будут скучать в межсезонье.