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Первый в истории требл «Зенита», миллионы на благотворительность. Как прошел Суперфинал FONBET Кубка России

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Семак с трофеем Кубка России.
Фото ФК «Зенит»
«Зенит» празднует победу в Кубке России.
Фото ФК «Зенит»
Игроки выходят на поле.
Фото ФК «Зенит»
Евгений Латышонок спасает «Балтику».
Фото ФК «Зенит»
Нуралы Алип и Нино.
Фото ФК «Зенит»
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Последний матч сезона точно порадовал зрителей.

Российский футбольный сезон официально завершился — «Зенит» и «Балтика» подарили захватывающий Суперфинал FONBET Кубка России, который в духе лучшего голливудского фильма держал интригу до самого конца. Сильнее оказались петербуржцы (2:1), которые впервые в истории выиграли требл — ранее в этом сезоне они забрали Суперкубок страны и чемпионат. Всего же команда в шестой раз в истории завоевала национальный Кубок.

«Зенит» празднует победу в Кубке России.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» оформил камбэк с победным мячом в компенсированное время — центральный защитник Нуралы Алип подключился к атаке и головой поразил ворота Евгения Латышонка. До этого в составе сине-бело-голубых отличился его коллега по амплуа Нино, причем бразилец сравнял счет только на 81-й минуте. «Балтика» же вела на протяжении долгого времени благодаря голу Алекса Фернандеса в конце первой половины, но не справилась с чудовищным давлением соперника во втором тайме и совсем немного не дотерпела до серии пенальти.

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Матч традиционно проходил в московских «Лужниках», которые еще за несколько часов до стартового свистка разрывались от праздничного настроения. На входе к стадиону болельщиков встречали многочисленные фан-шопы с различной памятной продукцией — к каждому зрители проявляли серьезный интерес. По словам работников магазинов, чаще всего фанаты покупали атрибутику, посвященную финалу Кубка, далее по популярности вещи с символикой «Зенита» и только потом «Балтики».

Игроки выходят на поле.
Фото ФК «Зенит»

Также большое количество актуальных и захватывающих активностей подготовил титульный спонсор турнира, букмекерская компания FONBET. Центром скопления молодежи до матча оказались пространства для панна-футбола — зрители проводили матчи друг против друга на небольших площадках с целью поразить небольшие ворота или прокинуть мяч между ног оппоненту. Параллельно проходил FONFEST, на котором болельщиков заряжали песнями и танцами.

Каждый болельщик мог почувствовать себя Евгением Латышонком или Денисом Адамовым — голкиперами команд. Специально для этого была подготовлена активность «Прыжок вратаря». Здесь желающие могли надеть перчатки и встать в ворота, наполненные поролоном и мягкими шариками. Участник прыгал за мячом, и в этот момент его снимали камеры, которые моделировали фото вратарского прыжка.

Евгений Латышонок спасает «Балтику».
Фото ФК «Зенит»

Для приятного времяпрепровождением перед матчем были обустроены удобные зоны для отдыха и перекуса. В них находились столы для настольного футбола и вышибашки. А новые клиенты FONBET могли получить классные бонусы: термокружка, бутылочка, сумка, дождевик или футболка при пополнении счета на 500 рублей, худи — при пополнении от 1000 рублей. Не забыли и о старых клиентах компании — им давался купон на кастомизированную футболку за ставку от 500 рублей.

«Атмосфера чудесная, просто огонь! Все горит, все пылает — как погода, так и настроение. Все улыбаются, всем хорошо. Активности хорошие, локация тоже. Мой прогноз — «Балтика» победит 2:1!» — поделился эмоциями один из болельщиков калининградцев. Немного не угадал.

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За несколько минут до стартового свистка центр событий переместился уже на поле, где проходила яркая церемония открытия Суперфинала. Болельщики насладились не только качественными футболом, но и выступлениями знаменитостей. Певец SHAMAN вместе с массовой подтанцовкой выступил с песней «Да», а далее Олег Газманов вместе с детским хором исполнил гимн России.

Кстати, зрителей собралось по-настоящему много — почти 42 тысячи. Важен был каждый из посетивших матч, ведь FONBET умножил число болельщиков на 300 и теперь получившуюся сумму передаст на благотворительность. Вышло немало — 12 532 800 рублей, эту сумму в конце игры продемонстрировали на экране «Лужников». Еще одну акцию провела компания «Яндекс.Еда» — курьер сервиса прямо на поле вручил приз за лучшую подачу Андрею Мостового. Именно с его паса Алип вонзил победный мяч «Зенита».

Нуралы Алип и Нино.
Фото ФК «Зенит»

Победителя под песню «Мой новый герой» встречал парад из всех участников турнира — эмблема каждого клуба была нанесена на флаг, которым на поле размахивали участники церемонии. Суперфинал Кубка России получился действительно ярким и красиво завершил один из самых интересных российских футбольных сезонов последних лет. Сумасшедшая интрига и атмосфера праздника — то, по чему болельщики точно будут скучать в межсезонье.

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
1:2
Зенит

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Футбол
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ФК Балтика
ФК Зенит
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