Дмитрий Аленичев: "Травма Саркисова не позволила "Енисею" сделать то, что было запланировано во втором тайме"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Спартака" (0:2) в матче 24-го тура российской премьер-лиги отметил, что красноярский клуб планировал отыграться во втором тайме, но травма форварда Артура Саркисова не позволила сделать то, что планировалось.

– Почему "Енисей" проиграл, ведь команда большее время смотрелась неплохо?

– На мой взгляд, команда играла очень организованно и дисциплинированно, – сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". – К сожалению, получили гол в раздевалку. Во втором тайме произвели две замены, выпустили Зотова и Торбинского, который играют, на мой взгляд, в достаточно комбинационный футбол, пройдя спартаковскую школу. Та потеря в атаке, Саркисова, не позволила нам сделать то, что мы планировали во втором тайме. Планировали отыграться.

– Что случилось с Саркисовым?

– Трудно сказать. Получил травму задней поверхности бедра.

– Насколько сложно было "Енисею" сдерживать атаки "Спартака"?

– Я думаю, что, как я уже говорил, в первом тайме мы практически ничего не дали создать "Спартаку" в атаке. У них была потеря, Зе Луиш. Тем не менее, у них есть игроки, которые способны доставить массу проблем. Когда мы начали играть в меньшинстве, у "Спартака" было больше шансов увеличить свое преимущество.

– Почему заменили Соболева во втором тайме?

– Потому что хотели прибавить скорости в атаке, так как Саркисов, который обладает сумасшедшей скоростью, будет получать за спину, и использовать ее (скорость). Но, к сожалению, он получил травму.

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