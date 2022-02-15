«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» в товарищеском матче в Турции

«Динамо» сыграло вничью с датским «Вендсюсселем» в товарищеском матче

«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

В составе московской команды дубль оформил Константин Тюкавин. У «Вендсюсселя» голы на счету Панайотиса Арменакаса и Зандера Хилтофта.

В следующей игре на сборе в Турции «Динамо» сыграет с эстонской «Левадией».

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Веннсюссель» — 2:2 (2:1)

Голы: Арменакас, 16 (0:1). Тюкавин, 19 (1:1). Тюкавин, 30 (2:1). Хюльтофт, 59 (2:2).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Евгеньев (Скопинцев, 46), Сазонов (Бальбуэна, 46), Кутицкий (Паршивлюк, 62), Осокин (Мазурин, 62), Грулев (Моро, 46), Шиманьски (Лесовой, 46), Сулаквелидзе (Захарян, 62), Нжи (Жуковский, 62), Тюкавин (Гладышев, 46).

15 февраля.