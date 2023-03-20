Динияр Билялетдинов рассказал, до какого возраста Дзюба сможет играть в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Артем Дзюба выступать, как форвард «Милана» Златан Ибрагимович, до 41 года.

«Не знаю, в 41 год посмотрим, где будет Дзюба. Сейчас понятно, что возраст нормальный, Артем умеет готовиться, и если он до 41 года будет играть, то ничего страшного в этом нет. Это больше психологический момент, и есть несколько игроков, которые без скоростных качеств могут дать качественный результат. Это как раз такой случай», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).