Чалов поделился эмоциями от победы над «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Я говорил, что игры с «Зенитом» по накалу как Лига чемпионов? Да, можно сказать, что сегодня это ощутил. Классная игра, очень сложная. Победа для нас — это шажок вверх. С 2018 года не обыгрывали «Зенит», но не скажу, что это сильно давило. Хотя, конечно, внутри сидело, что хочется уже победить. Понимали, что серия с «Зенитом» не самая хорошая. Рады, что все получилось. Это заслуженная победа», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В матче 20-го тура РПЛ Чалов забил победный гол в ворота «Зенита». Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.

ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ.