"Динамо" - "Зенит": стартовые составы, Малком - в запасе

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Зенита" на очный матч 5-го тура чемпионата России.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаузинью, Каборе, Рауш Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулев, Черных, Кардозу, Нойштедтер, Нжи.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мусаев. Мак, Ригони, Малком.
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