17:35 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Зенит": стартовые составы, Малком - в запасе

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Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Зенита" на очный матч 5-го тура чемпионата России.

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаузинью, Каборе, Рауш Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулев, Черных, Кардозу, Нойштедтер, Нжи. 

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мусаев. Мак, Ригони, Малком.

Динамо - Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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