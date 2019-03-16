14:55 | Футбол — РПЛ

"Динамо" не повезло с реализацией". Хохлов - о матче против "Оренбурга"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Оренбурга" в матче 20-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что его команде не повезло с реализацией. 

- Как комментировать, если попали в штангу. Это футбол, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - Мы не смогли реализовать свои моменты. Пять сантиметров вправо - гол, пять влево - штанга. Нам не повезло в этом компоненте. Нельзя увлекаться нападением, забывая об обороне. Мы пропустили, а свои моменты не реализовали.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Оренбург - Динамо

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