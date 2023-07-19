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Сегодня, 19:10

«Динамо»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Динамо» — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Начало — 19:00 (по московскому времени). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 18:55.

Сезон 2022 / 2023 «Динамо» завершило на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».

«Краснодар» по итогам сезона команда занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до Суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступил ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
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 - : -
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