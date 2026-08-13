Жена Батракова объяснила уход с клубного телевидения «Локомотива»

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рассказала, почему больше не будет работать на клубном телевидении московского клуба.

— Пришло время двигаться дальше. Как бы ни было грустно, мне искренне хочется, чтобы появлялись новые лица. Я стала не только болельщицей, но и женой. И мне хотелось быть все 90 минут в игре, наблюдать за каждым действием, но часто съемки лишали этого. Взвесив все, было принято решение уходить. Хотелось попрощаться после последнего матча того сезона, но делаю это сейчас, — написала Подшибякина в Telegram-канале.

Батраков и Подшибякина стали парой в конце 2024 года. В июне 2026-го они поженились.