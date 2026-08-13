Жена Батракова объяснила уход с клубного телевидения «Локомотива»
Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рассказала, почему больше не будет работать на клубном телевидении московского клуба.
— Пришло время двигаться дальше. Как бы ни было грустно, мне искренне хочется, чтобы появлялись новые лица. Я стала не только болельщицей, но и женой. И мне хотелось быть все 90 минут в игре, наблюдать за каждым действием, но часто съемки лишали этого. Взвесив все, было принято решение уходить. Хотелось попрощаться после последнего матча того сезона, но делаю это сейчас, — написала Подшибякина в Telegram-канале.
Батраков и Подшибякина стали парой в конце 2024 года. В июне 2026-го они поженились.
Источник: Telegram-канал Ирины Подшибякиной
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|2
|0
|1
|6-3
|6
|
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|3
|2
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|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
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|2
|0
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|5-5
|6
|
6
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
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|2
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|5
|
8
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|4
|
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|1
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|
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|4
|
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|
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|0
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|
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|0
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|
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
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|Балтика – Спартак
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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