«Рубин» продлил контракт с голкипером Дюпиным

«Рубин» объявил о продлении контракта с голкипером Юрием Дюпиным.

Новое соглашение 35-летнего российского вратаря рассчитано до лета 2024 года.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В прошедшем сезоне голкипер провел 29 матчей, пропустил 22 гола и 15 раз сыграл на ноль. Также на счету вратаря 2 желтые карточки.

«Рубин» в сезоне-2022/23 занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ.