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«Рубин» продлил контракт с голкипером Дюпиным

Мария Гусева
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«Рубин» объявил о продлении контракта с голкипером Юрием Дюпиным.

Новое соглашение 35-летнего российского вратаря рассчитано до лета 2024 года.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В прошедшем сезоне голкипер провел 29 матчей, пропустил 22 гола и 15 раз сыграл на ноль. Также на счету вратаря 2 желтые карточки.

«Рубин» в сезоне-2022/23 занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ.

Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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