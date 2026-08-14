«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 4-го тура РПЛ.

Встреча на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Куль, Гузина.

«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Джикия, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, Батраков, Еремеев, Раков, Руденко.

В заявку железнодорожников не вошел полузащитник Артем Карпукас. Ранее сообщалось, что игрок в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в «Зенит».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.