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Плавание

13 августа, 20:52

Российские пловцы взяли серебро в эстафете вольным стилем на ЧЕ — до золота не хватило 0,09 секунды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Российские пловцы стали серебряными призерами эстафеты 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев финишировали с результатом 3.10,12.

Первое место заняла сборная Венгрии (3.10,03). Бронзу взяла Хорватия (3.11,08).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Мужская сборная России по&nbsp;плаванию.Плюс одно серебро! Российские пловцы не остаются без наград на ЧЕ-2026

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Плавание
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