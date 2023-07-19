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Сегодня, 19:30

Малком и «Аль-Хиляль»: что происходит на самом деле

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ситуация вокруг возможного перехода 26-летнего форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии остается на паузе — еще 10 июля мы сообщали, что клуб с Ближнего Востока не присылал сине-бело-голубым предложение по приобретению бразильца, за прошедшее время ничего в этом плане не изменилось.

Интерес к одному из лучших футболистов РПЛ действительно есть, но переговоры еще не начаты. По нашим данным, Малком начнет сезон-2023/24 в составе чемпионов России, причем с высокой долей вероятности не ограничится одним-двумя турами. Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто еще два месяца — заявочный период в стране продлится до 20 сентября.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
2
4
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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