«Оренбург» — «Локомотив»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет «Локомотив» в рамках 4-го тура РПЛ в пятницу, 14 августа. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

14 августа, 17:00. Газовик (Оренбург)

В 3-м туре РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а «Локомотив» и «Акрон» не смогли выявить победителя (0:0). По итогам трех туров «Оренбург» с 4 очками занимает 7-е место в таблице, «Локомотив» с 2 очками — 12-е.

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