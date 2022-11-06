Данни — о первом поражении «Зенита» в сезоне: «У «Спартака» все равно нет шансов на чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на первое поражение сине-бело-голубых в сезоне.

Команда из Санкт-Петербурга прошла первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, но в субботу, 5 ноября проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата страны.

«Поможет ли «Спартаку» вчерашнее поражение «Зенита» в чемпионской гонке? Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки. Так что я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит!», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» идет на второй строчке с 33 очками.