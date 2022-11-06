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Сегодня, 12:25

Данни — о первом поражении «Зенита» в сезоне: «У «Спартака» все равно нет шансов на чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент
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Мигель Данни.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на первое поражение сине-бело-голубых в сезоне.

Команда из Санкт-Петербурга прошла первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, но в субботу, 5 ноября проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата страны.

«Поможет ли «Спартаку» вчерашнее поражение «Зенита» в чемпионской гонке? Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки. Так что я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит!», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» идет на второй строчке с 33 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Мигель Данни
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
11
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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П
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