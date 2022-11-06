Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:11

Булыкин считает, что клубы РПЛ с удовольствием захотят приобрести Дзюбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный уход нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор».

«Лучше, конечно узнать точно, разорвал он контракт или нет. Я думаю, что клубы Российской премьер-лиги с удовольствием возьмут его. Вопрос только в нюансах, деталях... Если это произойдет, то многие захотят в РПЛ приобрести его», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10409375-bulykin-schitaet-chto-dzyubu-zahotyat-priobresti-kluby-rpl.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Егерь получил смертельное ранение во время охоты с московским префектом
В США назвали переговоры единственным способом разрешить конфликт на Украине
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Петржела — о возможном расторжении контракта Дзюбы: «Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там»
Источник: Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»
Черчесов: «Убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди»
Станислав Черчесов: «Лучшие матчи Дзюбы еще впереди. А Кокорин пришел туда, где его ждали»
Вернется ли Дзюба зимой в РПЛ? Мнение комментатора Керимова
Дзюба поехал в Турцию исключительно за деньгами? Мнение комментатора Керимова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич: «С «Сочи» был тяжелый матч. Поле не лучшего качества»

Данни — о первом поражении «Зенита» в сезоне: «У «Спартака» все равно нет шансов на чемпионство»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости