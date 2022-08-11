Даниил Пруцев поздравил брата Егора с переходом в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Пруцев в соцсетях поздравил брата Егора с переходом в московский клуб. О его трансфере стало известно сегодня, 11 августа.

«Брат, поздравляю с переходом в сильный клуб. Все получится», — написал футболист.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года.

За основную сочинскую команду Пруцев провел всего один матч. Это была игра против «Краснодара» (1:1) 26 сентября 2020 года.