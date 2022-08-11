Егор Пруцев подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев подписал контракт с «Црвеной Звездой», сообщается на официальном сайте сербского клуба.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года

За основную сочинскую команду Пруцев провел всего один матч. Это была игра против «Краснодара» (1:1) 26 сентября 2020 года.

За «Сочи-2» полузащитник провел 44 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до 30 июня 2024 года.