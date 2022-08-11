Данил Пруцев поздравил брата Егора с переходом в «Црвену Звезду»
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев в соцсетях поздравил брата Егора с переходом в сербский клуб «Црвена Звезда». О его трансфере стало известно сегодня, 11 августа.
«Брат, поздравляю с переходом в сильный клуб. Все получится», — написал футболист.
Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года.
Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи». За основную сочинскую команду Пруцев провел один матч.
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|
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|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
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|2
|2
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|8
|
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|
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|1
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|7
|
9
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|2
|1
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|5
|
10
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|1
|1
|2
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|4
|
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|0
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|
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|2
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|
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|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
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Оренбург
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|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
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Урал
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|1
|0
|
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