Данил Пруцев поздравил брата Егора с переходом в «Црвену Звезду»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев в соцсетях поздравил брата Егора с переходом в сербский клуб «Црвена Звезда». О его трансфере стало известно сегодня, 11 августа.

«Брат, поздравляю с переходом в сильный клуб. Все получится», — написал футболист.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи». За основную сочинскую команду Пруцев провел один матч.