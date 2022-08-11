Андрей Тихонов считает, что «Факел» обыграет «Урал» в пятом туре РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча пятого тура РПЛ между «Факелом» и «Уралом». Он заявил, что в этой встрече выиграет воронежский клуб.

«Конечно, «Факел» сейчас находится в более комфортном состоянии. Эту команду пока что сложно назвать открытием сезона, но она показывает игру, на которую приятно смотреть.

«Урал», наоборот, находится в кризисе. Четыре поражения в четырех матчах, а единственная игра, которая более-менее смотрелась, — это матч с «Краснодаром». «Быки» выиграли 3:1, хотя счет, наверное, был не по игре. Увольнение Шалимова на ближайший матч также повлияет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Урал» состоится завтра, 12 августа. Начало — в 17.30 мск. Воронежцы идут на 14-м месте в турнирной таблице, уральцы идут на последней строчке.