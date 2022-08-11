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Сегодня, 19:23

Андрей Тихонов считает, что «Факел» обыграет «Урал» в пятом туре РПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, чего ждет от матча пятого тура РПЛ между «Факелом» и «Уралом». Он заявил, что в этой встрече выиграет воронежский клуб.

«Конечно, «Факел» сейчас находится в более комфортном состоянии. Эту команду пока что сложно назвать открытием сезона, но она показывает игру, на которую приятно смотреть.

«Урал», наоборот, находится в кризисе. Четыре поражения в четырех матчах, а единственная игра, которая более-менее смотрелась, — это матч с «Краснодаром». «Быки» выиграли 3:1, хотя счет, наверное, был не по игре. Увольнение Шалимова на ближайший матч также повлияет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Урал» состоится завтра, 12 августа. Начало — в 17.30 мск. Воронежцы идут на 14-м месте в турнирной таблице, уральцы идут на последней строчке.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-fakel-pri-ogromnoy-podderzhke-bolelshchikov-budet-igrat-pervym-nomerom-i-pobedit-ural-1333206/
Андрей Тихонов
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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