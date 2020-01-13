Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал «СЭ» интерес других клубов и позицию «Зенита». Петербургский клуб владеет правами на футболиста. В текущем сезоне Лесовой провел 17 матчей в чемпионате России, забил два мяча и сделал 4 передачи.

— Что скажете об интересе «Динамо»?

— Мне комфортно в «Арсенале», — заявил Лесовой. — Для меня это вторая семья. здесь ко мне хорошо относятся, мне все нравится, дальше будет я не знаю.

— Разве не мечтаете вернуться в «Зенит»?

— Конечно, было бы неплохо, но не могу сказать, что супер мечтаю. Не могу сказать, что считаю «Зенит» своим родным клубом. Я там не сильно долго был, да и ни с кем не общался из тренерского штаба. Так что не знаю, рассчитывают на меня или нет. Во-первых, я был в основном в «Зените-2», да и в мое время в первой команде был другой тренер. С Сергеем Богдановичем мы не общались. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)