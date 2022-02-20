ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью. Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за армейцев

ЦСКА победил «Рубин» в товарищеском матче в Турции

ЦСКА одержал победу над «Рубином» (1:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в Турции.

В составе армейцев мяч забил Игорь Дивеев. У казанцев гол на счету Сеада Хакшабановича.

Отметим, что Хорхе Карраскаль получил красную карточку в дебютной игре за красно-синих.

Сегодня «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А ЦСКА завтра, 21 февраля, сыграет против «Текстильщиков».