Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Катерина Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV.

«Что плохого она сделала? Написала, что у нас много Наташ. Ну и что. Она же не написала, что у нас много проституток. У нас много красивых девушек. Не надо было обращать внимания на это. Не надо было армейцам идти на поводу у враждебной прессы. Ну пожури ее немного и хватит. Ничего страшного бы не случилось, если бы армейцы не пошли на поводу. Просто проигнорировали бы и все. Жалко мне девчонку», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 19 января, ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» на правах аренды. После этого в соцсетях армейцев появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В нем красно-синие в качестве аргумента для перехода турецкого футболиста написали ему, что в России «много Наташ», после чего Языджи ответил, что «будет через 5 минут».

Болельщики негативно отреагировали на данную публикацию, которая позже была удалена. Кирильчева принесла извинения за скандальный ролик.