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ЦСКА поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Орешкина

12:35
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Пресс-служба ЦСКА поздравила с 39-летием председателя совета директоров клуба Максима Орешкина.

Орешкин возглавляет совет директоров красно-синих с 8 мая 2020 года.

В сезоне-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Первый матч в сезоне-2021/22 армейцы проведут на своем поле против «Уфы» в рамках 1-го тура чемпионата России. Сегодня, 21 июля сообщалось, что красно-синим разрешили провести игру с уфимцами в присутствии не более чем 15 тысяч зрителей.

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Иван Торопцев все материалы автора

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