ЦСКА поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Орешкина
12:35
Пресс-служба ЦСКА поздравила с 39-летием председателя совета директоров клуба Максима Орешкина.
Орешкин возглавляет совет директоров красно-синих с 8 мая 2020 года.
Поздравляем с днём рождения Председателя совета директоров #ЦСКА Максима Станиславовича Орешкина! ?? pic.twitter.com/0FAcLa6QTJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 21, 2021
В сезоне-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Первый матч в сезоне-2021/22 армейцы проведут на своем поле против «Уфы» в рамках 1-го тура чемпионата России. Сегодня, 21 июля сообщалось, что красно-синим разрешили провести игру с уфимцами в присутствии не более чем 15 тысяч зрителей.
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