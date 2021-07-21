ЦСКА поздравил с днем рождения председателя совета директоров клуба Орешкина

Пресс-служба ЦСКА поздравила с 39-летием председателя совета директоров клуба Максима Орешкина.

Орешкин возглавляет совет директоров красно-синих с 8 мая 2020 года.

Поздравляем с днём рождения Председателя совета директоров #ЦСКА Максима Станиславовича Орешкина! ?? pic.twitter.com/0FAcLa6QTJ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 21, 2021

В сезоне-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Первый матч в сезоне-2021/22 армейцы проведут на своем поле против «Уфы» в рамках 1-го тура чемпионата России. Сегодня, 21 июля сообщалось, что красно-синим разрешили провести игру с уфимцами в присутствии не более чем 15 тысяч зрителей.