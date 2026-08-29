«Ахмат» — «Крылья Советов»: самарцы сравняли счет в добавленное к первому тайму время

«Крылья Советов» сравняли счет в выездном матче с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ — 2:2. НА 45+1-й минуте гол забил Никита Чернов. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)