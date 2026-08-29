Фанаты «Локомотива» на матче с «Динамо»: «Не позорьте нашу эмблему!»

Болельщики «Локомотива» скандируют кричалки в адрес представителей клуба на матче против московского «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

«К руководству много вопросов» и «Не позорьте нашу эмблему!», — скандируют фанаты.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.