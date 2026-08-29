«Ахмат» — «Крылья Советов»: Олейников вывел самарцев вперед

«Крылья Советов» вышли вперед в выездном матче с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 15-й минуте счет открыл Иван Олейников.